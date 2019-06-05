بالفيديو.. كيف تهكم لاعبو الوداد على تقنية الفيديو بعد فضيحة رادس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تهكم لاعبو الوداد على تقنية الفيديو أثناء احتفالهم بهدف سجلوه أمام أولمبيك خريبكة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 من الدوري المغربي.

واصطحب محمد ناهيري صاحب الهدف الثالث زملائه متجها نحو جماهير الوداد، قبل أن يقوم اللاعبون بالإشارة بأيديهم على شكل مستطيل، وهي التي يستخدمها الحكام قبل الاستعانة بتقنية الفيديو.

وفاز الوداد على أولمبيك خريبكة بنتيجة (4-1)، ليضمن التتويج بلقب الدوري المغربي رسميًا قبل الجولة الأخيرة، بعدما رفع رصيده في صدارة الترتيب إلى 58 نقطة.

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يأتي هذا بعد الأحداث التي شهدها إياب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري جاساما فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف بعد إقامة 60 دقيقة منها.

وانتهت المباراة بتتويج الترجي الذي كان متقدما في النتيجة (1-0) بطلا لإفريقيا بعد إعلان انسحاب الوداد، وكان الفريقان تعادلا (1-1) ذهابا في الرباط.

وتوقفت مباراة الإياب منذ الدقيقة 60 بسبب إصرار لاعبي الوداد على أن يلجأ الحكم الجامبي إلى نظام (فار) للتأكد من صحة هدف للفريق سجله وليد الكرتي من ضربة رأس، والذي رفض الحكم احتسابه بداعي التسلل.

وحرص رئيس الكاف وعدد من مسؤولي اللعبة في البلدين والناديين على النزول إلى أرضية الملعب في محاولة لحل الأزمة، وسط أنباء تشير إلى أن السبب الرئيسي في عدم استخدام "VAR" هو وجود عطل بالنظام.