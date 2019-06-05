أزمة الأندية المشاركة في إفريقيا.. شلبي يكشف خطوة "غير قانونية" لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" يخطره فيه بأن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ووضع خطاب الكاف اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في أزمة، حيث تختتم كأس أمم إفريقيا في 19 يوليو المقبل، أي بعد آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية للموسم الجديد (2019-20).

وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأحمر الصدارة حاليا برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

أما الفريق الثاني فلم يتحدد بعد، حيث تعادل الزمالك مع حرس الحدود (1-1) أمس الاثنين، في الوقت الذي توقفت فيه مباريات الدوري، لحين الانتهاء من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو.

وظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، خلف بيراميدز صاحب المرتبة الثانية الذي يمتلك 70 نقطة بعد إنهاء مبارياته بالمسابقة.

Advertisements

ويتبقى للفريق الأبيض ثلاث مباريات بعد أمم إفريقيا، أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، كما سيلعب الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب قبل خوض لقاء القمة في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكشف مدحت شلبي أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخطره فيه بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري في البطولة الكونفدرالية.

وتسائل شلبي: "ماذا لو احتل بيراميدز المركز الثاني، هل سيحتج النادي على هذا الأمر من الناحية القانونية؟ في الوقت الذي لن يستطيع فيه اتحاد الكرة تعديل الخطاب الذي أرسله بالفعل إلى الاتحاد الإفريقي".

وأتم شلبي تصريحاته قائلا: "هذا الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة غير قاوني لأن المركز الثاني ما زال معلقا، وصاحبه في نهاية الدوري من حقه أن يتمسك بمركزه ويطالب بحق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".