تركي آل الشيخ ملمحًا لبيع بيراميدز: كانت تجربة ممتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ألمح تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، إلى نهاية تجربته مع النادي، متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صباح اليوم الأربعاء: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة، ولتجربة أخرى إن شاء الله".

وأكد مالك بيرامديز في منشور آخر بالساعات الماضية: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

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يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الإعلامي مدحت شلبي، مقدم البرامج في قناة "النيل للرياضة"، يوم الأحد الماضي بيع الوزير السعودي لحصته في نادي بيراميدز.

وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق أنه رصد 800 مليون جنيه لحجم الصفقات التي من المنتظر أن يبرمها النادي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020).

كما أشار الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي إلى وجود 23 سيرة ذاتية لاختيار المدرب الجديد في الموسم المقبل، لقيادة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز والبطولة الإفريقية.

يُذكر أن بيراميدز أنهى الموسم الحالي بحصد 70 نقطة بعد 34 جولة، ليحتل المركز الثاني مؤقتًا في الجدول الذي يتصدره الأهلي بـ74 نقطة من 32 لقاء، ويأتي الزمالك ثالثًا بـ68 نقطة من 31 مباراة.