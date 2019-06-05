اخبار الرياضه

تقارير: الأهلي السعودي يستهدف ضم علي معلول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستهدف نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما جاء في تقرير بصحيفة " " فإن علي معلول، ضمن اللاعبين المستهدفين من جانب الأهلي السعودي لدعم الجبهة اليسرى خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن مصادر أكدت أن أهلي جدة يريد معلول أو العراقي علي عدنان لاعب فانكوفر وأيتكابس الكندي، بعد تأكد رحيل محمد عبدالشافي عن صفوف الفريق.

Advertisements

وتناولت الصحيفة الى رغبة الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة لضم لاعب أجنبي في الجانب الأيسر رغم تعاقد النادي مع لاعب الحزم خالد بركة.

الأمير منصور بن مشعل تواصل مع الإدارة المكلفة بالتعاقدات للتحرك من أجل التعاقد مع علي معلول أو علي عدنان لرغبته في وجود لاعب أجنبي بتلك الجبهة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي نجح خلال الفترة السابقة في تمديد تعاقد علي معلول لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع النادي الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: الأهلي السعودي يستهدف ضم علي معلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا