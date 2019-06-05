تقارير: الأهلي السعودي يستهدف ضم علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
يستهدف نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لما جاء في تقرير بصحيفة "الرياضية السعودية" فإن علي معلول، ضمن اللاعبين المستهدفين من جانب الأهلي السعودي لدعم الجبهة اليسرى خلال الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة، أن مصادر أكدت أن أهلي جدة يريد معلول أو العراقي علي عدنان لاعب فانكوفر وأيتكابس الكندي، بعد تأكد رحيل محمد عبدالشافي عن صفوف الفريق.
وتناولت الصحيفة الى رغبة الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة لضم لاعب أجنبي في الجانب الأيسر رغم تعاقد النادي مع لاعب الحزم خالد بركة.
الأمير منصور بن مشعل تواصل مع الإدارة المكلفة بالتعاقدات للتحرك من أجل التعاقد مع علي معلول أو علي عدنان لرغبته في وجود لاعب أجنبي بتلك الجبهة.
الجدير بالذكر، أن الأهلي نجح خلال الفترة السابقة في تمديد تعاقد علي معلول لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع النادي الأهلي.
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