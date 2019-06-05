راحة سلبية في الزمالك بسبب أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

منح خالد جلال، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام في فترة توقف الدوري المصري الممتاز بسبب كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقرر الجهاز الفني للزمالك تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري، لبدء فترة إعداد جديدة استعدادًا لاستئناف الموسم الحالي (2018-19) بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.

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وكان الفريق الأبيض تعادل مع حرس الحدود (1-1) في الدوري أمس الإثنين.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات بعد أمم إفريقيا أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعد خوض 31 مباراة، في جدول الترتيب الذي يتصدره الأهلي برصيد 74 نقطة من 32 لقاء، ويأتي بيراميدز ثانيًا بـ70 نقطة بعد إنهاء مبارياته بالمسابقة.