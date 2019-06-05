تركي آل الشيخ يعلن خوض تجربة "الأسيوطي 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن نيته خوض تجربة جديدة في الاستثمار الرياضي دون الكشف عن تفاصيلها.

تركي آل الشيخ كتب تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" جاء فيها:"سأخوض تجربة جديدة، سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان أخر".

وقام تركي آل الشيخ في الصيف الماضي بشراء نادي الأسيوطي المشارك في الدوري المصري وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز واشترى فريقاً كاملاً بوجود 6 لاعبين أجانب في الفريق.

وكانت تقارير قد أشارت إلى بيع تركي آل الشيخ نادي بيراميدز لمستثمر إماراتي، لكن لم يؤكد أن ينفي ذلك رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية حتى الآن.