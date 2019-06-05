الجونة يكشف آخر تطورات ملف التعاقدات

ينفي نادي الجونة كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فتح ملف التعاقدات الجديدة والإعارات في الفريق الأول لكرة القدم.

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ويوضح نادي الجونة أن ملف التعاقدات الجديدة

غير مطروح في التوقيت الحالي انتظارًا لاستيضاح موقف الموسم الجديد وعدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قوائم كل فريقللموسم 2019-2020.

كما أن الموسم الحالي لم ينته بعد ولا يمكن الحديث عن أي تعاقدات جديدة خلال الفترة الحالية لحين تحديد الموقف من قبل اتحاد الكرة وهو ما طلبه نادي الجونة في خطاب سابق للجبلاية.

Ahmed