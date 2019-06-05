تعرف على مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للشباب

اكتمل عقد المتاهلين الي ربع نهائي كاس العالم للشباب بعد ما نجح منتخب مالي في التاهل عقب نجح منتخب مالي في التاهل عقبالفوز علي الارجنتنين بضرباة الترجيح. وبذلك يكون مواجهة ربع النهائي تجمع بين كوريا الجنوبية والسنغال ايطاليا ومالي Advertisements اروجواي وامريكا كولمبيا واكورانيا

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