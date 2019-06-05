تعرف على مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للشباب

اكتمل عقد المتاهلين الي ربع نهائي كاس العالم للشباب بعد مانجح منتخب مالي في التاهل عقب
الفوز علي الارجنتنين بضرباة الترجيح.
وبذلك يكون مواجهة ربع النهائي تجمع بين
كوريا الجنوبية والسنغال
ايطاليا ومالي
اروجواي وامريكا
كولمبيا واكورانيا
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