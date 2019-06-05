غرناطة يتأهل إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى

صعد فريق غرناطة الإسباني إلى الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك عقب تعادله مع نظيره ريال ميوركا الاسباني بهدف لكل منهم الجولة الـ41 من الدوري الاسباني القسم الثاني. الـ41 من الدوري الاسباني القسم الثاني. وبهذا النتيجه يرتفع رصيد غرناطة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بينما يرتفع رصيده ريال ميوركا الي للنقطة 68 يحتل بها المركز الخامس وبذلك يعود الفريق الاسباني الي الدوري بعد ان هبط من الدوري الممتاز موسم 2016/2017

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