تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور جديد على فيسبوك

أثار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجدل مجددا، حول الاستمرار في موقعه كمالك للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر ".

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن مالك بيراميدز اتفق على بيع حصاه في النادي لرجلي الأعمال الإماراتيين سالم الشامسي واحمد الرميثي .

يذكر أن مالك بيراميدز كان قد اعلن في فترة سابقة عن بيع اسهمه في النادي قبل ان يتراجع عن قراره .