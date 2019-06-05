مالي تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

نجح منتخب مالي في الفوز على الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 عقب التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا ضمن ختام مباريات دورالـ16من كأس العالم للشباب التي تقام بولندا 2019.
سجل أول أهداف الأرجنتين في المباراة أدولف غايش في الدقيقة 49 وتعادل للمنتخب المالي عبد الله ديابي
وبهذه النتيجة يكتمل عقدة المتأهلين الي ربع نهائي كاس العالم للشباب 2019.
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