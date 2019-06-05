مالي تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

نجح منتخب مالي في الفوز على الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 عقب التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا ضمن ختام مباريات دور

الـ16من كأس العالم للشباب التي تقام بولندا 2019.

سجل أول أهداف الأرجنتين في المباراة أدولف غايش في الدقيقة 49 وتعادل للمنتخب المالي عبد الله ديابي

في الدقيقة 67، ثم عاد وسجل هدف التقدم للمنتخب الأرجنتني عبد الله ديابي بالخطاء في مرماه في الدقيقة 91 ثم تعادل لمنتخب بلده في الدقيقة 120 من أحداث الوقت الإضافي الثاني.

وبهذه النتيجة يكتمل عقدة المتأهلين الي ربع نهائي كاس العالم للشباب 2019.