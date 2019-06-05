تعاقد نادي الزرقا مع حسام جمالية لاعب البنك الأهلي لدعم صفوف الفريق الأول استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني. استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني. جاء ضم حسام جمالية في صفقة انتقال حر وسبق للاعب أن لعب بالمصرية للاتصالات والشمس وجمهورية شبين وكوم حمادة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الزرقا يتعاقد مع حسام جمالية لاعب البنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.