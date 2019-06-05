تعاقد نادي الزرقا مع حسام جمالية لاعب البنك الأهلي لدعم صفوف الفريق الأولاستعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
جاء ضم حسام جمالية في صفقة انتقال حر وسبق للاعب أن لعب بالمصرية للاتصالات والشمس وجمهورية شبين وكوم حمادة .
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الزرقا يتعاقد مع حسام جمالية لاعب البنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.