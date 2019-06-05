ليفربول يعلن رحيل ستوريدج ومورينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل الثنائي دانييل ستوريدج مهاجم الفريق والبرتو مورينو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي. وذلك بعد انتهاء عقودهما هذا الصيف مع الفريق ويلعب ستوريدج ليفربول منذ موسم 2013 وحقق معه لقب دوري الابطال ولم يشارك كثيرًا في الموسم المنتهي بينما لم يلعب مورينو إلا قليلًا على مستوى مبااريات الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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