قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم منح لاعبيه راحة لمدة عشرة أيام في فترة توقف الدوري. لمدة عشرة أيام في فترة توقف الدوري. ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون يوم ١٥ يونيه المقبل لبدء فترة إعداد جديدة استعدادًا لاستئناف المسابقة بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة لمدة 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.