أقيم عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة اليوم الثلاثاء، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا حيث بدأ العرض بدخول المصارع رومان رينز إلى حلبة المصارعة ثم دخل شين مكمان وتحدث عن المواجهة التي تجمع بينهم في مهرجان سوبر شو داون في المملكة العربية السعودية. وتستعرض لكم بوابة الوفد أبرز نتائج العرض. النزال الأول فريق درو ماكنتير وداوسون ووايلدر /يهزم/ فريق رومان رينز وجيمي وجاي أوسو النزال الثاني تشارلوت فلير -ضد- لايسي إيفانز انتهت المباراة بسبب تدخل بيكي لينش وهاجمت تشارلوت فلير النزال الثالث برون سترومان -يهزم- بوبي لاشلي Advertisements النزال الرابع نكي كروس -تهزم- بيتون رويس النزال الخامس ريكوشيت -يهزم- سيزارو انتهاء العرض بكلمة أندرتيكر والذي تحدث عن مواجهة خصمة جولدبيرغ الجميع يتساءلون عمّا يحدث عندما يشاهدون الموت لأول مرّة وأن الإجابة سوف تكون يوم الجمعه عقب الانتهاء من مواجهة خصمه في مهرجان سوبر شو داون. شاهد الفيديو ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواجهات قوية في عرض الرو للمصارعة الحرة اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.