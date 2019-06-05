رياضة | منتخب مالي.. النسور يأمل في حصد أول ألقابه بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مالي.. النسور يأمل في حصد أول ألقابه بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد منتخب مالي من أبرز الفرق التي يطلق عليها "الحصان الأسود" في بطولات كأس أفريقيا، حيث دوماً ما يكون من المنتخبات المرهقة، ومواجهتها صعبة بالنسبة إلى كبار "القارة السمراء".

ويأمل "النسور" أن يتخلص من لقب "الحصان الأسود" وأن يحصد أول ألقابه، عندما يشارك في البطولة القارية للمرة العاشرة، عندما يخوض منافسات كأس أفريقيا 2019 في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.

وتلعب مالي ضمن المجموعة الخامسة مع كل من منتخبات تونس وموريتانيا وأنغولا، في مجموعة تعد متوازنة، حيث تنحصر المنافسة منطقياً بين مالي وأنغولا على البطاقة الثانية للتأهل، على أن تحسم تونس البطاقة الأولى، بينما قد تلعب موريتانيا دوراً مهماً في تحديد هوية الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، وعدم الاكتفاء بدور ضيف الشرف.

تأسس الاتحاد المحلي لمالي عام 1960 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1962 وبعد ذلك بعام واحد انضم للاتحاد الأفريقي.

وشارك "النسور" في كأس أمم أفريقيا، 9 مرات، من أصل 32 نسخة للبطولة أقيمت منذ عام 1957 وحصد المنتخب المالي الوصافة مرة وحيدة بينما احتل المركز الثالث مرتين.

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وعلى مدار تاريخ المنتخب المالي ظهر العديد من النجوم العالميين، مثل المهاجم المميز فريديريك كانوتيه لاعب توتنهام وإشبيلية السابق كما مثل المنتخب المالي سيدو كيتا نجم برشلونة، بالإضافة إلى ساليف كيتا المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة في نسختها الأولى.

ويعتمد "النسور" على مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين في الوقت الحالي قد يكونوا هم أمل منتخب النسور في حصد أول ألقابهم القارية وهم سليماني كوليبالي لاعب الرجاء المغربي وأداما تراوري لاعب سيركل بروج البلجيكي، بالإضافة إلى سامبا سو لاعب دينامو موسكو الروسي.

ويقود تلك الكتيبة القوية من اللاعبين المدرب الوطني محمد ماغاسوبا والذي بدأ رحلته مع عالم التدريب منذ قربة 30 عاماً، ويعد من العلامات البارزة في الكرة المالية.

وكان المنتخب المالي ظهر بقوة خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم حيث نافس في المجموعة الثالثة مع كل من بروندي والغابون وجنوب السودان، ونجح "النسور" في جمع 14 نقطة كاملة من 4 انتصارات وتعادلين ليحتل صدارة المجموعة.

وسيبدأ المنتخب المالي مشواره في كأس أفريقيا 2019، بمواجهة موريتانيا في 25 يونيو ، ثم يلتقي مع تونس في 28 من الشهر نفسه، على أن يختتم مشواره بمواجهة أنغولا في 2 يوليو المقبل.