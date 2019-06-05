رياضة | تصريح ناري من نجم ريال مدريد عن أنباء رحيل راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من نجم ريال مدريد عن أنباء رحيل راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني كارفخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد أن الموسم المنقضي هو الأسوء للفريق الملكي منذ وصوله له.

وأضاف كارفخال في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية :"لقد كان أسوأ موسم منذ أن وصلت للفريق الأول وأفضل شيء هو أن الموسم قد انتهى , لقد أعطانا وصول زيدان الأكسجين لكننا لم نحصل على رد فعل جيد".

وتابع "كل شيء يعد سيئًا بالنسبة لنا عندما لا نفوز بالألقاب ، سأكذب عليك إذا قلت لك خلاف ذلك، وكان سيعد الموسم أكثر صعوبة إذا فاز برشلونة بالمسابقات الثلاث".

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وحول حسم راموس بقاءه في ريال مدريد قال :"لم أشك في أي وقت أن سيرخو راموس قد يغادر ريال مدريد".

وعن اقتراب النادي الملكي من ضم هازارد قال :"هازارد سيمنحنا تلك القوة، هو لاعب يريد الكرة ولا يخفيها، أما يوفيتش مهاجم 9 رائع وأن يكون حاسماً بأهدافه، وآمل أن يأتي جميع النجوم في العالم وأن يكون لدينا فريق رائع".