رياضة | الجونة ينفي فتح ملف التعاقدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة ينفي فتح ملف التعاقدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينفي نادي الجونة كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فتح ملف التعاقدات الجديدة والإعارات في الفريق الأول لكرة القدم.

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ويوضح نادي الجونة أن ملف التعاقدات الجديدة غير مطروح في التوقيت الحالي انتظارًا لاستيضاح موقف الموسم الجديد وعدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قوائم كل فريق للموسم 2019-2020.

كما أن الموسم الحالي لم ينته بعد ولا يمكن الحديث عن أي تعاقدات جديدة خلال الفترة الحالية لحين تحديد الموقف من قبل اتحاد الكرة وهو ما طلبه نادي الجونة في خطاب سابق للجبلاية.