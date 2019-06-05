رياضة | النصر يخطط للتعاقد مع نجم شاختار الأوكراني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يخطط للتعاقد مع نجم شاختار الأوكراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في التعاقد مع البرازيلي تايسون بارسيلوس فريدا لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويسعى العالمي للإطاحة بلاعبه النيجيري أحمد موسى، بالموافقة على عرضه الصيني في ظل عدم الإعتماد عليه، والإستفادة بالمقابل المادي الكبير لتدعيم صفقة النجم البرازيلي.

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ومن المنتظر أن ينتقل تايسون إلى صفوف نادي النصر السعودي، مقابل 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده النادي الأوكراني للتفريط في خدمات نجم الوسط.

الجدير بالذكر أن النصر نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد صراع طويل مع الهلال حسم في الجولة الأخيرة من البطولة.