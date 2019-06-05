رياضة | عاجل.. خالد جلال يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خالد جلال يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٠ أيام وذلك بعد توقف بطولة الدوري المصري، بسبب انطلاق معيكر المنتخب المصري قبل مواجهات كأس الأمم الأفريقية.

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ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم ١٥ يونيو الجاري على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لبدء الاستعدادات الأخيرة لاستئناف الموسم.

وتعادل الزمالك مع نظيره حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما بالأمس الاثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.