رياضة | محمد فضل في استاد القاهرة للاطمئنان على التجهيزات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل في استاد القاهرة للاطمئنان على التجهيزات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية على متابعة اللمسات الأخيرة على أعمال تطوير استاد القاهرة.

وزار فضل الاستاد برفقة مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة وأحمد عبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريبات والمباريات وحسام الزناتي وأحمد عز الدين مساعدي مدير البطولة.

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وتفقد فضل الأعمال في الاستاد للاطمئنان على جاهزيته قبل تسليمه رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل ثمانية أيام من انطلاق البطولة وفقا للوائح الكاف.

وظهرت المنشآت في حالة ممتازة وباتت تفاصيل بسيطة تفصل استاد القاهرة عن الصورة النهائية الموضوعة من جانب اللجنة المنظمة في خطة تطوير ملاعب مصر لاستقبال كأس الأمم.

واجتمع فضل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر هيئة الاستاد بعد تفقد التطورات لوضع الخطوط الأخيرة على صورة استاد القاهرة الدولي لاستقبال الجماهير بعد أيام معدودة في يوم افتتاح البطولة.