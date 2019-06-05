رياضة | مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تمكن من حسم أولى صفقات الموسم الجديد.

وأفاد "جيمس روبسون" العامل بصحيفة "إيڤنينج ستاندارد" أن مسؤولو مانشستر يونايتد يقتربوا للغاية من التوصّل لاتفاق مع نادي سوانزي سيتي، لضم دانييل جيمس.

وجاء إسراع اليونايتد بحسم الصفقة، بسبب دخول نادي موناكو الفرنسي للمنافسة على خدمات اللاعب الويلزي، لكن جيمس يريد الانتقال لـ يونايتد، وهذا ما سيغير مسار الصفقة.