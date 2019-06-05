رياضة | عاجل.. أول صورة لـ"صلاح" عقب وصوله مسقط رأسه بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول صورة لـ"صلاح" عقب وصوله مسقط رأسه بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مساء اليوم الثلاثاء محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي إلى منزله بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وحرص على التقاط بعض الصور مع عد من المحبين والمشجعين، وذلك عقب تناوله الإفطار مع عائلته، إلى جانب قضاء ليلة العيد فى منزله لتأدية صلاة عيد الفطر فى القرية، وسط أهله وأصدقائه.

وكان اللاعب وصل إلى مطار القاهرة، فى الثانية صباحا، وتوجه إالى القرية لأداء صلاة العيد مع أسرته وأهله ، حيث أن الفرعون لديه رغبة كبيرة في تأدية أجازة العيد بالقرية، وخاصة صلاة العيد كما كان في الماضي، وذلك بعد عدم تمكنه من تأديتها خلال العامين الماضيين بسبب توافد المحبين على القرية.

كان اللاعب محمد صلاح قد شارك في فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه علي فريق توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لاشيء أحرز صلاح هدف التقدم لفريقه، محققا بذلك حلمه في الحصول على دوري أبطال أوروبا وإسعاد مشجعي ليفربول، في حين جاء الهدف الثاني عن طريق أوريجي.