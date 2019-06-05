رياضة | "ناني" يعطي مانشستر يونايتد روشتة العودة للبطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ناني" يعطي مانشستر يونايتد روشتة العودة للبطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قائلاً: "مانشستر يونايتد بحاجة لمزيد من اللاعبين من الطراز العالمي. ثمّة ضرورة للتغيير ومن ذلك سلوك الفريق داخل الملعب".
وواصل: "مع سير أليكس لم نكن نلعب دائمًا كرة قدم جميلة ولكن نلعب بروح وفي ١٥ دقيقة نسجل الأهداف. هكذا كنا نكسب، نقاتل من أجل بعضنا البعض".
وتابع: "على لاعبي يونايتد أن يكونوا أكثر رغبة داخل الملعب وأن يقاتلوا على كل كرة وكل صراع وكل احتكاك. هكذا سيتطورون".
وأكمل: "يحتاج يونايتد الآن لبناء فريق قوي بعقلية قوية، وهذه عملية ستستغرق وقتًا وهي مشكلة في مانشستر يونايتد مؤخرًا".
واستطرد: "فريق يونايتد الحالي ليس قويًا ويجب على النادي إدراك ذلك، بطبيعة الحال فريقنا الحالي شاب وربما يحتاج لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين ولاعبي خبرة يبقونه بين أفضل أندية العالم برشلونة ومدريد وتشلسي وسيتي وليفربول".
وأشار بقوله: "في الوقت الحالي لا نستطيع منافسة أفضل أندية القارّة فتلك الأندية أقوى منا. ولكن قد يتغيّر كل شيء في موسم واحد".
وبسؤاله.. هل بإمكان سولشاير قيادة يونايتد للمجد؟ أجاب ناني: "بطبيعة الحال كان سولشاير في النادي سابقًا، والآن يشغل منصبًا ودورًا مختلفًا. يعرف عقلية النادي وإنجازاته".
واختتم نجم الشياطين الحمر السابق: "ثمة أمور جيدة بإمكانه أن يريها اللاعبين ليغير العقلية ويأخذهم نحو المسار الصحيح، ويلعب كرة قدم أسرع مثل يونايتد القديم".