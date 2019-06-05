رياضة | تركي آل الشيخ: سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، أنه سيخوض تجربة جديدة للاستثمار في الفترة المقبلة تحت مسمى "الأسيوطي الجزء الثاني".

وكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

وكان تركي آل الشيخ قرر بشكل نهائي بيع حصته في نادي بيراميدز اف سي، والذي كان يطلق عليه "الأسيوطي سبورت".