رياضة | مانشستر يونايتد ينافس السيتي وليفربول على صانع ألعاب ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينافس السيتي وليفربول على صانع ألعاب ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يهدف لتدعيم مركز خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "M.E.N" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مهتم بخدمات صانع ألعاب ليستر سيتي البالغ من العمر23 عامًا جيمس ماديسون.

الجدير بالذكر ان اللاعب الإنجليزي يملك ما يطابق متطلبات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير من لاعبيه الجدد في عملية إعادة البناء.

وأفادت التقارير أن هناك منافسة من أندية مانشستر سيتي وليفربول، حيث يهتما باللاعب أيضًا.