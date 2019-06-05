رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. 5 لاعبين يرحلون عن البارسا "دفعة واحدة" وصفقة كبرى تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. 5 لاعبين يرحلون عن البارسا "دفعة واحدة" وصفقة كبرى تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 2019 العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة والخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

واليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 / 6 / 2019:-

غربلة في برشلونة.. 5 لاعبين خارج النادي الكتالوني

بدأت إدارة نادي برشلونة حملة "غربلة" في صفوف الفريق من أجل الاستعداد للميركاتو الصيفي الحالي والتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم الصفوف بعد الخروج من دوري الأبطال وخسارة لقب كأس الملك.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رغبة نادي برشلونة في بيع بعض من نجومه لتمويل الصفقات الجديدة التي تطمح الإدارة لجلبها هذا الصيف.

وحددت الصحف الاسبانية بعض الأهداف التي يمكن أن يتم التعاقد معها؛ وهي ماتياس دي ليخت، رودريجو مورينو مهاجم نادي فالنسيا وأنطوان جريزمان نجم نادي اتليتكو مدريد.

وتريد إدارة البارسا التخلص من؛ جاسبر سيلسين وأندريه جوميش ورافينها ودينيس سواريز، مالكوم.

كما وضعت الإدارة أسعار محددة لكل هؤلاء اللاعبين مثل سيلسين 30 مليون يورو، جوميش 25 مليون يورو، مالكوم 35 مليون يورو، دينيس سواريز 20 مليون يورو، رافينها 15 مليون.

تقارير.. راتب ميسي يتسبب في افساد صفقة ريال مدريد الكبري

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى موافقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على الانتقال إلى ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحف الفرنسية أن مبابي لديه شرط وحيد للموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد وهو الحصول على راتب مالي يصل قيمته لما يتقاضاه ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات صحفية سابقة: "لا نعتزم بيع لاعبينا إلى ريال مدريد أو برشلونة، خاصة الذين يشكلون أهمية كبرى مثل نيمار ومبابي".

الجدير بالذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان يريد التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل إعادة هيكلة الفريق الأول للريال من جديد.

نجم برشلونة يحسمها ويرفض الرحيل

ذكرت تقارير إسبانية أن مالكوم دي أوليفيرا نجم نادي برشلونة، بات متمسكاً بالاستمرار بين صفوف النادي الكتالوني.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن مالكوم لا يرغب في الرحيل عن نادي برشلونة هذا الصيف، رغم عدم مشاركته كثيراً تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الإذاعة أن مالكوم قرر البقاء في البارسا رغم عدم اقتناع فالفيردي بإمكانياته حيثُ طلب بيع اللاعب لكسب الأموال لإبرام صفقات جديدة تُفيد النادي.

الجدير بالذكر أن البرازيلي مالكوم قد انتقل للعب في صفوف برشلونة قادمًا من بوردو الفرنسي وذلك خلال الصيف الماضي

وشارك مالكوم مع البارسا في 24 مباراة في جميع المسابقات، سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

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صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا

يسعي نادي برشلونة الاسباني للحصول على خدمات ودريجو مورينو لاعب فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأتي اهتمام برشلونة بالتعاقد مع "مورينو" بسبب ما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وبدنية عالية كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويناسب شخصية الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن القيمة المالية الكبيرة الذي يطلبها فالنسيا للتخلي عن اللاعب والمقدرة بـ 120 مليون يورو تبقي عقبة أمام اتمام النادي الكتالوني للصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث إمكانية تخفيض المقابل المادي، عن طريق إدخال لاعب ضمن الصفقة، والأقرب هو الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، خاصة وأن الأخير يرغب في الرحيل عن البرسا للحصول على فرصة المشاركة باستمرار.

يذكر أن هناك عدة أندية مهتمة بضم "سيليسين" أبرزها بنفيكا البرتغالي.

ريكساش يطالب برشلونة بالتعاقد مع نيمار

يفضل كارلوس ريكساش، لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، تعاقد برشلونة مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بدلًا من أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وارتبط برشلونة بالحصول على خدمات نيمار وجريزمان في الصيف الجاري.

وقال ريكساش في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: أفضل التعاقد مع نيمار قبل جريزمان، الأول يسعر بالندم بعد رحيله عن برشلونة الأن.

وأضاف: ولكن حالة جريزمان أسوأ لأنه خلق حال من الفوضى للاستمرار مع أتلتيكو مدريد في العام الماضي، والأن يريد المجيء إلى برشلونة.

وتابع: ولكن القطار يمر مرة واحدة فقط، ضم نيمار الأن سيكون أكثر فائدة لأننا بالفعل نعرف عيوبه ومميزاته، اللاعب أدرك خطأه الأن.

وواصل: نيمار يعلم أنه لا يوجد سوى برشلونة وريال مدريد فقط في العالم من حيث الأندية الهامة، هو لاعب ممتاز من الناحية المهارية.

وختم: نيمار متكامل بشكل أكبر عن جريزمان لأنه يلعب في العمق أيضًا، بينما يعتبر أنطوان مناسب للمشاركة في مركز ميسي.

لفتة إنسانية من ميسي

كشفت تقارير صحفية إن نجم برشلونة ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي وجوسيب كاريراس ، يشاركان في حملة ضد سرطان الدم في مرحلة الطفولة.

تتعاون مؤسسة ليو ميسي مع مؤسسة وجوسيب كاريراس لمحاربة سرطان الدم وسوف تشارك كلتا المؤسستين معا في دعم مشروع لا يوجد طفل مصاب بسرطان الدم ، الذي يشجع على التعرف على نوع سرطان الدم الحاد الطفيلي - مرض سرطان الدم الحاد من النوع ب - نادر للغاية وضعف التشخيص الذي يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة فى العمر.

مجموعة عمل الدكتور بابلو مينينديز ، من معهد جوسيب كاريراس اللوكيميا للأبحاث - هو الفريق الذي يستفيد من هذا التعاون ، الذي يجري أبحاثًا حول هذا النوع من سرطان الدم.

منذ إنشائها ، كانت إحدى اهداف مؤسسة ليو ميسي هي توحيد الجهود لتعزيز البحث العلمي من أجل تحقيق الافضل في الأمراض السائدة في الطفولة.

وبهذا، ستمول مؤسسة مهاجم البلوجرانا ميسي مشروع الدكتور منينديز لمدة عامين.