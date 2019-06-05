ماذا قال والد نيمار دا سيلفا على اتهام اللاعب بالاغتصاب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد سيلفا سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الاتهامات التي طالت نجله باغتصاب سيدة في باريس.

والد اللاعب ووكيل أعماله أكد في تصريحات لبرنامج في شبكة (Bandeirantes) البرازيلية، أن نجله وقع ضحية لمحاولة ابتزاز من جانب السيدة التي تتهمه باغتصابها في باريس.. موضحا أن نيمار تعرف على السيدة التي تتهمه عبر موقع “إنستجرام” ودعاها للسفر إلى باريس.

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والد اللاعب أضاف، نيمار أدرك أن تلك السيدة نصبت له فخا وكانت تحاول ابتزازه، لقد حاولوا ابتزازه ولكننا مستعدون لمواجهة هذا الموقف رغم أننا لم نتوقعه، في الحقيقة لا توجد أي جريمة ونيمار ضحية لمحاولة ابتزاز، لدينا كل الأدلة التي تثبت ذلك.

وأشار والد نيمار إلى أن أشخاصا قالوا إنهم يمثلون صاحبة الدعوى حاولوا التواصل معه في البرازيل لمطالبته بالمال مقابل عدم تقديم الدعوى، الأمر الذي رفضه بشدة.

وتابع: لقد بحثوا عني في ساو باولو وتجرأوا على الذهاب إلى منزلي وقالوا لي إنهم يريدون المال، شكرا للرب، فنيمار احتفظ بكل الرسائل لأننا نعرف المشكلات التي يمكن أن تسببها هذه المواقف.. مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صورة ابنه.