شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل والان مع التفاصيل
تمنى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية التوفيق لفريق بيراميدز اف سي في المستقبل، مؤكدا أنها كانت تجربة ممتعة.
وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل ... كانت تجربه ممتعة ولتجربه اخرى ان شاءالله".
وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ قرر بشكل نهائي بيع حصته في بيراميدز بعد فترة قضاها حقق فيها إنجازات كبيرة على صعيد الكرة المصرية.
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