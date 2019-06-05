شكرا لقرائتكم راحة سلبية للاعبي وادي دجلة أسبوعين.. والمدير الفني يطير لـ اليونان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لوادى دجلة، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين، وذلك عقب نهاية الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى وضمان البقاء فى الدورى الممتاز.
عاد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، إلى مسقط رأسه باليونان من أجل قضاء فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق، بعد إنتهاء الموسم بالنسبة لدجلة.
وحقق دجلة الفوز على الإنتاج الحربى، بنتيحة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الشرطة، فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ضمن وادى دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد أن رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38.
ومن المقرر أن يبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالموعد المحدد للعودة للتدريبات من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد.
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