شكرا لقرائتكم وادي دجلة يهنئ الامة الاسلامية بعيد الفطر المبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة الامة الاسلامية بعيد الفطر المبارك.

و نشر الحساب الرسمي لوادي دجلة عبر "تويتر" فيديو يهنئ فيه الامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

الجدير بالذكر أن وادي دجلة ضمن بقاءه في الدوري بعد تعادل بتروجيت مع المقاولون العرب و هبوط الفريق البترولي للدرجة الثانيه بشكل رسمي.

كل عام وأنتم بخير

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