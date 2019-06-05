شكرا لقرائتكم الزمالك يهنئ الامة الاسلامية بعيد الفطر المبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ الحساب الرسمي لنادي الزمالك الامه الاسلامية بعيد الفطر المبارك. و كتب حساب الزمالك على "فيس بوك" "يتقدم نادي الزمالك بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".



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