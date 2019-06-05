شكرا لقرائتكم باسم مرسى: لاعبو سموحة تعرضوا لضغوط من حسام حسن للتوقيع على الشكوى ضدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك، والذي انتهت إعارته لفريق سموحة، أن لاعبي الفريق السكندري تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل حسام حسن المدير الفني لسموحة من أجل التوقيع على هذه الشكوي.

وكان اتحاد الكرة قد تلقي توضيحا من جانب لاعبي نادي سموحة، موقعا بخط جميع اللاعبين يؤكدون فيه كذب ادعاءات زميلهم بالفريق باسم مرسي الذي أكد أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعدى عليه لفظيا أمام بقية اللاعبين، بعد مباراة سموحة ووادي دجلة في الدوري قبل أن يؤكد باسم مرسي أن اللاعبين تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل المدير الفني للتوقيع علي هذا التوضيح.

وقال باسم مرسي فى تصريحات صحفية : "عدد كبير من لاعبي سموحة تواصلوا معه من أجل التأكيد على أنهم تم أجبارهم للتوقيع علي هذا التوضيح ، مُشيراً إلي أن محمد فتحي حارس سموحة رفض التوقيع وتم الاطاحة به من الفريق بسبب ذلك .

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وأكد باسم مرسي ان محمد فتحي وبعض اللاعبين الآخرين سيشهدون بهذه الأمور في اتحاد الكرة، وأختتم باسم مرسي تصريحات مطالبا اتحاد الكرة بسرعة التحقيق فى الشكوي المقدمه منه تجاه سموحة وأنه لم يحصل على ٥٠٪ من مستحقاته لدي النادي السكندري.