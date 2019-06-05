شكرا لقرائتكم عفروتو: انضمامي لدمنهور "غلطة كبيرة جدا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفي محمود (عفروتو )نجم الأهلي والأسماعيلي السابق أن قرار أنضمامه إلي دمنهور بالموسم المنقضي "غلطة كبيرة جدا" ، مُشيراً إلي أنه شعر بالندم علي ذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة جداً داخل النادي والتأخر الدائم في صرف مستحقات اللاعبين ، مُؤكداً أن أنضمامة الي دمنهور جاء لأرتباطه بعلاقة قوية جدا مع الجماهير البحراوية.
وقال عفروتو أنه حاول الأتصال أكثر من مرة برئيس نادي دمنهور وعدد من أعضاء مجلس الأدارة للمطالبة بالحصول علي باقي مستحقاتهم المالية من الموسم المنقضي لكن أحد لم يرد على إتصالاته في موقف غريب جدا لا يليق أطلاقا بنادي جماهيري كبير بحجم نادي دمنهور.
وأكد عفروتو أنه لن يتنازل عن أي جزء عن مستحقاته المالية لدي النادي وسيلجأ ألي تقديم شكوي بشئون اللاعبين بأتحاد الكرة للحصول باقي مستحقاته المالية لدي دمنهور.
يذكر أن عفروتو لم يتم قيدة بقائمة دمنهور بالموسم الجديد بناء علي رغبتة.
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