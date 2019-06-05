شكرا لقرائتكم باريس تستضيف كونغرس "فيفا" للمرة الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع قبل مئة وخمسة عشر عاما ممثلو الدول السبع المؤسسة للاتحاد الدولي للعبة كرة القدم في عاصمة فرنسا باريس في أول جمعية عمومية لفيفا وهم بلجيكا والدنمارك وفرنسا وسويسرا وهولندا وإسبانيا والسويد، فكان ذلك أول كونغرس بتاريخ المنظمة وتم انذاك اختيار روبرت غورين كاول رئيس لـ"فيفا".

واستضافت باريس في ألف وتسعمئة وخمسة ثاني كونغرس لـ"فيفا" أيضا، وبسبب الحربين العالمية الأولى والثانية توقف انعقاد ممثلي الجمعية العمومية.

وشهد مونديال البرازيل في 1950 على هامشه أول كونغرس لـ"فيفا" خارج القارة الأوروبية، وهو أمر تكرر مجددا في 1962 في سانتياغو عاصمة تشيلي، فيما كانت طوكيو اليابانية أول مستضيف للكونغرس في قارة آسيا عام 1964، وانتظرت قارة إفريقيا إلى 2005 بعد مئة عام من تأسيس "فيفا" لتستضيف مراكش المغربية أول كونغرس للاتحاد الدولي.

ويشير نظام "فيفا" إلى اتعقاد سنوي لجلسة عادية لمؤتمره على أنه يمكن الدعوة لكونغرس استثنائي في حال تقدم عشرين بالمئة من أعضائه بطلب ذلك، وهو ما حدث ثماني مرات وآخرها في فبراير 2016، عندما تم انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ"فيفا" في اجتماع زيورخ السويسرية، وهي ثامن مرة يقام كونغرس "فيفا" في باريس وكانت آخر مرة في 2004.