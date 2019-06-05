بطل إفريقيا يعود لسباق الدوري الليلة ضد الإنتاج الحربي وتعرف علي مصير جروس بعد اللقاء

متابعينا الإعزاء عبر موقعنا المتميز دائماً عرب فور نيوز، داخل مصر وعبر وطننا العربي الكبير، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا اللقاء عن مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، ضمن مؤجلات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، والمباراة ستنطلق علي ملعب بيتروسبورت في تمام الساعة العاشرة مساءًبتوقيت القاهرة.

يدخل الفارس الأبيض اللقاء منتشياً باللقب الإفريقي والتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، علي حساب فريق نهضة بركان المغربي، ويسعي الزمالك للفوز باللقاء من أجل الإستمرار في المنافسة علي اللقب المحلي الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2015، ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، خاضها الفريق في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل الفريق في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 58 هدف ومني مرماه 25 هدف، وتعتبر مباراة الليلة هي الأخيرة للمدرب السويسري جروس مع الزمالك، وأعلن رئيس نادي الزمالك عن عدم إستمرار المدرب مع الفريق بعد هذه المباراة، وتشير التوقعات إلي تولي جروس تدريب نادي الهلال السعودي بداية من الموسم القادم.

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أما فريق الإنتاج الحربي، فيدخل اللقاء بدوافع مختلفة عن الفريق الأبيض، فهو في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، ومهدد بالهبوط إلي الدرجة الثانية، والمباراة عنق زجاجة بالنسبة للفريق، فهو يريد الخروج ولو بنقطة التعادل التي تضمن له البقاء في الدوري الممتاز، وخاض الإنتاج الحربي 32 مباراة في الدوري المصري قبل هذه المباراة، سجل لاعبوة 34 هدفاً وإستقبلت شباكه 41 هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة موعد المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة للمباراة الزمالك*الإنتاج الحربي العاشرة مساءً بيتروسبورت أون سبورت، النيل للرياضة

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقعنا المتميز عرب فور نيوز لمتابعينا الأعزاء مشاهدة ممتعة وشيقة.