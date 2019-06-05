الإسماعيلي يمنح كريم فرصة أخيرة من أجل حسم تجديد تعاقده

وافق النادي الإسماعيلي على منح لاعب كريم بامبو فرصة أخيرة لدراسة عرض الناي لتجديد تعاقده الذي انتهي في أخر الموسم الحالي.

ونجح صبري المنياوي في وقت سابق، في تقريب وجهات النظر بين اللاعب بامبو والإسماعيلي، بجانب إنهاء قرار تجميد اللاعب الذي اتخذه مجلس الإدارة نتيجة رفض اللاعب تجديد تعاقده الذي ينتهي في أخر الموسم الحالي وعاد بامبو للمشاركة مع الفريق وسجل أهدافا مؤثرة.

ويذكر أن كريم بامبو انضم للفريق الإسماعيلي في يناير 2016 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسئولو النادي الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه في الموسم الحالي وأصبح هو أهم لاعبي الإسماعيلي بالرغم من ظهوره بديلا في مباريات عديدة.