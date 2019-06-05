إذاعة بطولة الأمم الإفريقية مجانا في مراكز الشباب خلال قناة تايم سبورت

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، على أنها استعدت لتوفير شاشات عرض عملاقة داخل مراكز الشباب لعرض مباريات بطولة الأمم الفريقية، والتي من المقرر أن تقام في القاهرة في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم، وستنقل المباريات عبر التليفزيون المصري من خلال القنوات الأرضية وعبر قناة تايم سبورت.

كما قد دعمت وزارة الشباب مراكز الشباب والمدن الشبابية بالأجهزة اللازمة، وشاشات العرض الكبيرة داخل كل مركز، وتوفير كل الإمكانيات المتوفرة في المنشآت الرياضية التي تبع الوزارة، والعمل على خدمة جماهير مصر في البطولة الأفريقية.

كما أن الخدمة سوف يتم توفيرها بشكل مجاني لرواد المنشآت الشبابية والرياضية في مصر، حيث سوف يتم إذاعة المباريات عبر القناة المصرية الأرضية “تايم سبورت” والقنوات المصرية الأخرى.