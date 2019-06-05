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إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية

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كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن الملعب الذي ستقام عليه مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر التي من المقرر إقامتها يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، حيث حددت اللجنة ملعب برج العرب بالإسكندرية لاستضافة هذه المباراة.

 

حيث أشار مسئولو اللجنة عن السبب وراء تحديد ملعب برج العرب في الإسكندرية لاستضافة المباراة هو نظراً لأنه ملعب محايد، كما أن الفريقين يلعبان مبارياتهما المحلية في القاهرة.

من الجدير بالذكر أن معظم مباريات الأهلي كانت تقام على استاد السلام وذلك قبل اغلاقه بسبب بطولة أمم أفريقيا، وبذلك تم نقل مبارياته إلى استاد بتروسبورت، أما بالنسبة لفريق بيراميدز فكان مباراته تقام على ملعب الدفاع الجوي.

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