“طالع”ترتيب جدول الدوري المصري بعد فقد الزمالك نقطتين بتعادله مع الحدود وتأزم موقفه أكثر...

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت بين فريق الأهلي والإسماعيلي وتعادلهم بهدف لكلا الفريقين، ليصل الأهلي إلي النقطة ال74 ويقترب أكثر من الحفاظ علي لقب الدوري المصري، وحصل الإسماعيلي علي رصيد 43 نقطة في المركز السابع.

وكانت مباراة بيراميدز والنجوم نتيجتها 2-صفر لصالح النجوم، بحيث وصل بيراميدز للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 70نقطة، وفي المركز الثالث فريق الزمالك برصيد 68 نقطة، ثم في المركز الرابع فريق المصري برصيد 52، ومازال الصراع مستمر بعد فقد الأهلي نقطتين من أصل ثلاثة بعد تعادله مع الإسماعيلي.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود.

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تحديث: تعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لمثلة ليفقد نقتتين في صراع اللقب المحلي،وبذلك يصبح رصيد الزمالك 68 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

اسم الاعب اسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف أحمد علي المقاولون العرب 18 خالد قمر الإتحاد السكندري 14 محمود علاء الزمالك 14 صلاح أمين النجوم 12 حسام سلامة الداخلية 11 جون أنطوي مصر المقاصة 11 محمود كهربا الزمالك 11 مصطفي محمد طلائع الجيش 11 ايريك تراوري بيراميدز 11

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان إلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان إلي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والذي أصبحت المنافسة علية قوية بين المصري والمقاولون ومصر المقاصة.

متابعينا الأعزاء نرجو من الله أن نكون قدمنا لكم محتوي جيد، وأن نكون قد أعطيناكم كافة المعلومات التي تريدون معرفتها عن الدوري المصري .