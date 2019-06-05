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الحضرى يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بدورى أبطال أوروبا: عقبال كأس أمم أفريقيا

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وجه حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الخصري، تهنئة للاعب محمد صلاح نجم الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على تونتهام الإنجليزي ببطولة .

 

حيث قال الحضري في مقطع فيديو “يا أبو الصلح ألف مليون مبروك علي البطولة يا عم الناس، وإنشاء الله السنة دي تفرح المصريين بكأس أمم أفريقيا”.

من الجدير بالذكر أن حقق فريق ليفربول فوزاً على توتنهام بهدفين نظيفين مقابل لاشئ، وذلك في إطار المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء، أمس السبت، في مدريد، وبهذه البطولة يتوج ليفربول باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

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