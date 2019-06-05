لجنة المسابقات باتحاد الكرة تكشف حقسقة تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود

كشف مسئولو بلجنة المسابقات باتحاد الكرة برفض اللجنة الطلب المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور بشأن تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود بعد غد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتابع مسئولو لجنة المسابقات بأن السبب وراء عدم تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدوس هو نظراً لأن فريق الزمالك لعب مباريات أقل من الأهلي، مشيرين بأنه قد تم الاتفاق على موعد هذه المباراة عند فوز الزمالك بالكونفيدرالية، كما تم الاتفاق أيضاً على خوض الزمالك مباراتين قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

من الجدير بالذكر أن تعادل الزمالك في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز المصري أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 1 -1.