إيقاف الدورى 3 يونيو و 4 مباريات بعد أمم أفريقيا

أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بيانا للأندية بتوقف الدوري يوم 3 يونيو رسمياً بسبب الأجندة الدولية وبداية استعداد المنتخب المصري الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019، التي ستنطلق 21 يونيو المقبل.

وقد صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات لقناة TIME SPORTS ، يوم 3 يونيو سيتوقف الدوري الممتاز، على أن يتم استكماله بعد إنهاء أمم أفريقيا يوم 19 يوليو، خاصة بعد رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى تأجيل المعسكر المقرر بدءه 6 يونيو، وتم أخطار الأندية بذلك.

وتابع رئيس المسابقات أنه سيتم لعب 4 مباريات بعد بطولة أمم أفريقيا وهى المقاولون العرب والأهلي، الزمالك والجونة أو حرس الحدود، الإسماعيلي والزمالك ، الأهلي والزمالك.