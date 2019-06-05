رئيس نادي الزمالك يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق الأبيض

صرح المستشار مرتضى منصور على أنه تم الإعلان عن رحيل 3 لاعبين من لاعبي فريق نادي الزمالك اليوم، على هامش الأحداث التي حدثت بعد لقاء نادي الزمالك مع نادي الإنتاج الحربي، المباراة المؤجلة من ضمن مباريات الدوري الممتاز، حيث قد صرح رئيس نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية بعد مباراة الإنتاج الحربي، بأن 3 لاعيبة مش هيدخوا النادي تاني، وهيتم تبليغهم بالقرار بكره الصبح “.

حيث قد خطف فريق نادي الإنتاج الحربي التعادل مع فريق نادي الزمالك، حيث قد أقيمت المباراة بينهما خلال مباريات المؤجلة في الجولة رقم 31 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قد انتهت المباراة بتعادل بهدفين لكل منهما، وقد أقيمت المباراة على ملعب بتروسبورت، حيث قد جاء الهدف عن طريق خالد بوطيب، بينما احرز الهدف الإنتاج الحربي من معاذ الحناوي.