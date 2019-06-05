موعد مباراة نادي الزمالك ونادي الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة للمباراة

يقابل اليوم فريق نادي الزمالك فريق نادي الإنتاج الحربي، في مباراة المؤجلة من ضمن مباريات الدوري الممتاز، حيث سيتقابل الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، والمباراة من مباريات الأسبوع 31 في إطار مسابقة الدوري المصري للعام الحالي.

حيث تقام المباراة بين الفريقين نادي الزمالك ونادي الإنتاج الحربي في تمام الساعة العاشرة 10 بتوقيت القاهرة، كما سوف تُنقل المباراة بشكل حصري عبر عدد من القنوات الفضائيات أون سبورت HD1، وقناة النيل للرياضة، وقناة تايم سبورتس.

والجدير بالذكر بأن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث أنه حاصل على رصيد 66 نقطة، ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة في ترتيب الفرق.