Zamalek Today| ملخص نتيجة مباراة الزمالك والانتاج الحربي |بوطيب يسجل الهدف الأول.. والحناوي يتعادل تقام مباراة الأسبوع الحادى والثلاثون المؤجلة فى الدورى المصرى يوم الخميس 30/5/2019، ويستضيف فريق الزمالك منافسه فريق الإنتاج الحربى على ملعب بتروسبورت، ويأمل الزمالك فى تحقيق الانتصار والتقدم نحو القمة المفقودة، بينما يسعى الإنتاج فى خطف الانتصار والابتعاد عن منطقة الخطر والتقرب من مربع العمليات.

يستضيف فريق الزمالك منافسه فريق الإنتاج الحربى فى اللقاء المؤجل بينهم من الدورى المصرى، ويأمل صاحب القلعة البيضاء فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار نحو الإقتراب من صدارة البطولة، كما يسعى مدرسة الفن والهندسة فى خوض اللقاء بمستوى فنى مميز خصوصا بعدما حصد الفريق لقب الكنفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه منذ أيام .

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، حقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر فى 3 مناسبات، وكان الفريق قد خاض لقاءين أمام فريق نهضة بركان خلال أسبوع فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية ذهابا وعودة، وخسر فى المباراة الأولى 1-0 ونجح فى الفوز بالثانية بنفس النتيجة ليتم الالتجاء لركلات الجزاء الترجيحية وتبتسم للزمالك.

يحل فريق الإنتاج الحربى فى ضيافة منافسه الزمالك بلقاء الجولة 31 المؤجلة بالدورى المصرى بينهم، ويأمل الفريق الحربى فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب، كما يسعى لخطف نقاط المباراة الثلاثة والتقدم فى الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطورة، ويطمح لاعبو الإنتاج فى تقديم مستوى فنى وبدنى جيدين من أجل رفع الحالة المعنوية والبدنية لديهم والبقاء فى دورى الأضواء.

ويحل فريق الإنتاج فى المركز الثانى عشر بالترتيب برصيد 37 نقطة، حقق الانتصار فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 وخسر فى 11 مناسبة، وكان الإنتاج قد تعادل فى مباراة الجولة الماضية أمام فريق المصرى البورسعيدى بنتيجة 2-2.

والجدير بالذكر أن الفريقين قد التقيا فى الدور الأول من عمر الدورى بالأسبوع الرابع عشر، وكان قد انتهى اللقاء بفوز الأبيض بنتيجة 2-1 .

ملخص واهداف مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

بداية مباريات الساعة العاشرة || الدوري المصري الزمالك الإنتاج الحربي

د 1 || بداية هجومية سريعة من الزمالك وإنطلاقة لإبراهيم حسن من الجهة اليمنى وعرضية وكهربا يسدد من لمسة واحدة ولكن أعلى من المرمى الزمالك ( 0 -0 ) الإنتاج الحربي

د 4 || نقلات سريعة بين لاعبي الزمالك وحمدي النقاز وعرضية أرضية يخطفها حميد أحداد ولكن ضربة مرمى للإنتاج الحربي

د 6 || كهربا وعرضية بالمقاس لحميد أحداد اللي يتصرف مع الكرة بغرابة ويمسكها حارس الإنتاج

د 15 || مرور ربع ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مُسيطر.. والزمالك الأقرب والأكثر خطورة حتى الأن

د 19 || كارت أصفر لمحمود علاء لاعب الزمالك بعد إعاقته للاعب المنطلق دياوارا

د 30 || مرور نصف ساعة من المباراة والتعادل السلبي مازال مُسيطر

د 45 || تسديدة قوية من محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي من خارج منطقة الجزاء وأعلى من المرمى .. والحكم يعلن عن 5 دقائق وقت بدل ضائع الزمالك ( 0 – 0 ) الإنتاج الحربي

نهاية الشوط الأول || بالدوري المصري الزمالك ( 0 – 0 ) الإنتاج الحربي

بداية الشوط الثاني || الزمالك ( 0 – 0 ) الإنتاج الحربي

د 46 || جووووووول ! بوطيب يتقدم للزمالك من أول لمسه له بعد نزوله كبديل بعد عرضية رائعة من محمود كهربا الزمالك ( 1 – 0 ) الإنتاج الحربي

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د 48 || جملة زملكاوية رائعة تصل في النهاية لكهربا ولكن أحمد يحيى حارس الإنتاج يُنقذ فريقه من الهدف الثاني

د 51 || ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد تدخل اللاعب محمود الونش على دياوارا

د 53 || جووووووول ! الرد يأتي سريعًا من الإنتاج الحربي والتعادل عن طريق معاذ الحناوي من ركلة جزاء الزمالك ( 1 ) الإنتاج الحربي ( 1 )

د 56 || التبديل الأول للإنتاج الحربي بخروج موسى دياوارا ونزول محمد مسعد بدلاً منه

د 59 || فرصة خطييرة للزمالك بعد تمريرة بينية من كهربا تصل لخالد بوطيب ويكون أمام حارس الإنتاج ولكن معاذ الحناوي وفي الوقت المناسب يتدخل وتتحول الكرة إلى ركنية للزمالك

د 63 || تسديدة قوية من إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم وضربة مرمى للإنتاج الحربي

د 64 || الإنتاج يرد وتسديدة قوية من خارج المنطقة من اللاعب محمد مسعد ولكن جنش يتألق ويتصدى ودفاع الزمالك يشتت الكرة

د 69 || كهربا يواصل توزيع الهدايا ويمرر الكرة لإبراهيم حسن وهوغير مراقب ويسدد ولكن أعلى من المرمى .. والتبديل التاني للزمالك بخروج إبراهيم حسن ونزول أحمد سيد زيزو بدلاً منه

د 69 || كارت أصفر لأحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي

د 75 || ربع ساعة على نهاية المباراة .. وكارت أصفر لمحمد إبراهيم بعد تدخله على محمد مسعد لاعب الإنتاج

د 76 || التيدبل الثالث للزمالك بنزول أيمن حفني بدلاً من يوسف أوباما

الحكم يعلن عن 6 دقائق وقت بدل ضائع الزمالك ( 1 ) الإنتاج الحربي ( 1 )

نهاية المباراة || الدوري المصري الزمالك ( 1 – 1 ) الإنتاج الحربي || خالد بوطيب 46′ ( الزمالك ) || معاذ الحناوي 54′ ( الإنتاج الحربي )

إحصائيات الزمالك في الدوري المصري

ترتيب الزمالك فى الدورى عدد الأهداف هداف الفريق بطاقات صفراء بطاقات حمراء الثالث برصيد 67 59 محمود علاء 64 7

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم اليوناني، الذي سيدير مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة ٣١ للدوري الممتاز.