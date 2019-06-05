ضياء عبد الصمد مستمر مع الفريق الشرطى بالقسم الثانى

فريق المصري البورسعيدي حقق فوزا ثمينا على الداخلية بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الأخيرة بالدوري، في المباراة التي لعبت بالأمس بينهما، ليجمع أبناء بورسعيد أغلى ثلاث نقاط لهم يزيد بهم رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي رصيد الداخلية عند 27 نقطة وغادر البطولة وهبط للقسم الثاني.

وقد أمر مجلس إدارة الداخلية بقاء ضياء عبد الصمد على رأس التدريب الفني للداخلية في الموسم المقبل بالرغم من الخسارات التي عادت عليهم من الفرق أمام الإسماعيلي و المصري و الزمالك.

ويريد مجلس إدارة الداخلية العودة مبكرا لدوري الأضواء في الموسم المقبل بتدعيم صفوف الفريق في الصيف بصفقات سوبر تساعد النادي علي الرجوع في الدوري من قبل.