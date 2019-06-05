ليفربول يختتم الموسم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين.. تعرف على تفاصيل...

يبحث نادي ليفربول عن اللقب السادس له في مباراة اليوم ويأمل كلوب في ختام الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في التتويج بالبريميرليج فيما يبحث توتنهام عن اللقب الأول له إذ أنه تأهل للمرة الأولى لنهائي الأبطال هذه النسخة بعد تخطي أياكس، وتُعد مباراة اليوم إنجليزية خالصة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تُذاع المباراة على 94 محطة تليفزيونية حول العالم وقد خصصت بي إن سبورت خمسة قنوات لعرضها بمعلقين مختلفين حيث رؤوف خليف وخليل البلوشي على قناة bein sports HD1، ويوسف سيف وعلي محمد علي القناة bein sports HD2، وحفيظ دراجي على bein sports HD3 ومحمد بركات على قناة bein sports HD4، كما خصصت قناة bein 4K أيضاً لها.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

فاز ليفربول على توتنهام في 21 لقاء بينما فاز توتنهام على الريدز في 14 مباراة وكان التعادل حليفاً في 12 مباراة جمعت بين الفريقين، ومن الجدير بالذكر أن ليفربول قد تأهل للنهائي بعد تخطي البارسا بينما وصل توتنهام للنهائي بعد تخطي أياكس وكلاهما قدم مباراة إياب أكثر من رائعة مملوءة بالحماسة والإثارة.

الدقيقة 2: الهدف الأول لصالح صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى حصل عليها ماني

الدقيقة 27: هجمة خطرة على مرمى ليفربول ولكن حكم الراية له رأي آخر ويحتسبها تسلل

الدقيقة 39: توقف اللعب بسبب سقوط لاعب توتنهام على أرضية الملعب.

الدقيقة 57: توتنهام تستحوذ على المباراة وتحاول إحراز هدف التعادل وتصويبة تمر فوق العارضة

الدقيقة 70: تصويبة من ميلنر لكن تمر بجوار القائم الأيسر من مرمى توتنهام.

الدقيقة 87: ليفربول يُؤكد تفوقه بهدف ثاني عن طريق أوريجي بتصويبة من داحل منطقة ال18.

استطاع صلاح تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية وبعدها سجل أوريجي الهدف الثاني في نهاية الشوط الثاني لكن توتنهام حاولت التعادل والعودة للقاء لكن دفاع الريدز وحارسه أليسون قدموا مباراة جيدة.