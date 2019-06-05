الريدز بطل الأبطال سادس مره ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام Final دوري ابطال اوروبا | mOhMeD sAlAh أول مصري يسجل في #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا موعدنا اليوم السبت 1-6-2019 مع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ليفربول وتوتنهام، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان.ويطمح اليوم ليفربول ألا ينهزم في هذه المباراة ويحاول الحصول على هذا اللقب وخصوصًا وأنه استطاع أن يصل إلى النهائي في أكثر من مرة، ولكنه يفشل في الحصول على اللقب في آخر اللحظات، فسنرى هل يستطيع الفوز على حساب توتنهام ويقتنص منه اللقب.

فقد كانت النسخة الماضية بها الكثير من الإصابات وخصوصًا إصابة النجم المصري محمد صلاح في الاشتباك والتلاحم الذي حدث بينه وبين راموس.

ونتابع اليوم المباراة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت إتش دي الأولى والثانية والثالثة والرابعة أيضًا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد عيد الفطر 2019

ملخص واهداف ليفربول وتوتنهام

بداية اللقاء

جووووووووووووووووووول جووووووووووووووول أووووول في أول دقيقة في المباراة عن طريق الملك المصري صلااااااااااااااح!!!

2: صلاح ينجح في إحراز ركلة الجزاء بعد لمس الكرة ليد سيسوكو بعدما حاول ماني إرسال كرة بينية في دفاع توتنهام

أول مصري يسجل في #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا

17: ترينت يسدد كرة قوية ولكنها خارج المرمى بسنتيمترات

30: ضغط مكثف من الريدز في محاولة لمضاعفة النتيجة قبل ربع ساعة من نهاية الشوط الأول

38: روبو يهدد مرمى لوريس بتسديدة قوية ولكنها تتحول إلى ركنية

40: الملعب يتغنى بالملك المصري… مو صلاح مو صلاح مو صــــلاح

شوط أول رائع من جانب الريدز، يتبقى 45 دقيقة على المزيد من الأهداف والتتويج يا رجال

صافرة بداية الشوط الثاني ومعها كل الآمال للتتويج بذات الأذنين الغالية

53: هجمتان متتاليتان من صلاح وروبو على التوالي ولكن دفاع وحارس مرمى توتنهام تمكنوا من التصدي لهم.

69: تسديدة قوية يسارية من ميلنر تمر من جانب القائم الأيسر للحارس لوريس بمليميترات قليلة

75: فان ديك يتألق في الدفاع عن مرماه بطريقة رائعة من أمام الكوري سون

80: أليسون بيكر في الحراسة يتصدى عن عرينه ببراعة

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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تعظيييييييم سلاااااااااام لأوريغي يسجل الثااااااااااااااااااني

أوريجي يسجل الهدف الثانى للريدز

86: أوريجي يسدد كرة قوية بيساره تسكن شباك لوريس مُعلنة تقدم الريدز بالهدف الثاني والاقتراب من معانقة ذات الأذنين

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين و التتويج

– تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة توتنهام:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبيرتوسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان، هيندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو

بطاقة مباراة اليوم

دوري ابطال اوروبا 2018-2019

النهائي

ملعب الواندو مترباليتانو

موعد اللقاء.

يوم السبت 1 يونيو 2019

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.