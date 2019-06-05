LFC الآن: ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري ابطال اوروبا وصلاح يقود الريدز...

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري ابطال اوروبا، مواجهة نارية بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الأسبانية مدريد حيث يسعى كلاً منهم في التتويج باللقب القاري الأغلى وإسعاد الجماهير التي ستحتشد في المدرجات لمتابعة ماتش ليفربول وتوتنهام لتحديد بطل التشاميبونزليج.

نتيجة ليفربول وتوتنهام

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام، يبدأ لقاء ليفربول ضد توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، وستقوم قناة bein sport hd1 بنقل مباراة ليفربول وتوتنهام مع تغطية مميزة لنهائي دوري الابطال بالاستوديو التحليلي وبالتعليق العربي لكلاً من رؤوف خليف من الملعب على الصوتية الأولى، فيما سيكون يوسف سيف وعلي محمد علي من خلال hd2 وحفيظ دراجي على hd3.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة ليفربول وتوتنهام هوتسبير إلى طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة جكم الساحة دامير سكومينا ويعاونه كلاً من روبرت فوكان ويورى برابروتنيك.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام

توافدت جماهير ليفربول بكثرة على العاصمة الأسبانية لمساندة فريقها في المباراة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير بنهائي البطولة الاوروبية وسط تواجد عدد قليل من جماهير الفريق اللندني.

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وصل يورجن كلوب ولاعبي الفريق الأحمر إلى الاستاد الذي سيقام عليه مباراة ليفربول وتوتنهام من أجل الاستعدادات الأخيرة قبل خوض اللقاء الحاسم.

أياً كان الفريق الفائز في لقاء الليلة على المستطيل الأخضر فتأكد فقدان ريال مدريد لتاجه الأوروبي بعد 1099 يوماً من السيطرة على البطولة القارية الهامة.

تشكيلة ليفربول الرسمية هي: في حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيلة لاعبي توتنهام لمباراة ليفربول: لوريس. – تريبيير – ألديرفيرلد – فرينتونخين – روز – وينكز – سيسوكو – إريكسين – ديلي آلي – سون، كين.